Tadeu Schmidt ganha bolo de aniversário com decoração ‘Vacina Sim’

Tadeu Schmidt assoprou as velinhas de aniversário neste domingo, 18, nos bastidores do programa Fantástico, da TV Globo. O apresentador completou 47 anos e recebeu, da produção, um bolo com o tema ‘vacinação’ contra a covid-19.

No fim de junho, o jornalista tomou a primeira dose do imunizante e se emocionou: ‘Eu entrei numa espécie de transe’, declarou na ocasião.

Neste domingo, Tadeu publicou nas redes sociais as imagens da celebração de aniversário nos estúdios, que também contou com docinhos e salgadinhos.

“A vantagem de trabalhar no dia do aniversário taí Celebrar com essa equipe da qual eu tenho um orgulho absurdo de fazer parte! Pausa rápida na preparação do @showdavida de hoje. Obrigado, amigos”, escreveu no perfil do Instagram .

Tadeu Schmidt se divertiu com a decoração que prepararam para o aniversário dele: “E olha o tema do bolo! Coisa mais linda! E essa vela?! Essa se apagou sozinha A outra, eu apaguei com os dedos. Afinal, não é tempo de soprar”, concluiu na publicação.