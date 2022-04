Tadeu Schmidt dá show em apresentação do ‘BBB’ e vira destaque positivo da edição

Uma das grandes mudanças no Big Brother Brasil deste ano foi entrada de Tadeu Schmidt na apresentação do programa. O jornalista embarcou nessa nova experiência e, após mais de 100 dias de trabalho, mostrou ser a escolha certa para substituir Tiago Leifert.

O primeiro desafio dele foi conseguir desvincular sua imagem do Fantástico. O terno e gravata deram lugar a camisas menos formais (e até sapatênis), mas foi o seu jeito descontraído, que já era marcante na revista eletrônica da TV Globo, que fez tudo dar certo no entretenimento.

Tadeu também “deu aula” nos discursos de eliminação, que foram muito bem escritos e lidos por ele. Além disso, se mostrou muito carinhoso com todos os participantes e postou uma homenagem em seu Instagram para cada eliminado desta edição.

Na final do reality, ele quebrou o protocolo e foi abraçar os três finalistas, evidenciando, mais uma vez, o seu jeito afetuoso.

A verdade é que, no palco montado pelo público, Tadeu nunca saiu do primeiro lugar. Desde o início, ele conduziu o maior reality show do País com maestria e, por isso, ganhou muitos elogios nas redes sociais.