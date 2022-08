Sylvester Stallone nega que cachorro seja motivo de divórcio com Jennifer Flavin

O ator Sylvester Stallone desmentiu que o seu cachorro, o rottweiler Dwight, tenha sido o motivo do divórcio com a ex-modelo Jennifer Flavin.

Fontes haviam afirmado ao site norte-americano TMZ que Stallone queria adotar o cão para proteção, enquanto Jennifer teria discordado da ideia. A ocasião teria desembocado em uma discussão e, depois, no pedido de separação.

Ao site, porém, o ator negou a história. “Nós não terminamos o relacionamento por uma discussão trivial. Nós apenas estávamos em direções diferentes”, ressaltou.

Segundo ele, os únicos problemas que envolviam o cachorro seriam as constantes viagens feitas pelos dois. Sylvester estava sempre ausente por conta de gravações.

O ator ainda comentou que possui um “respeito imenso” por Jennifer. “Eu sempre vou amá-la. Ela é uma mulher incrível. Ela é o ser humano mais legal que eu já conheci”, disse.

Sylvester tinha uma tatuagem no braço com o rosto da ex-mulher, mas escolheu cobrir com o rosto do rottweiler. Sobre isso, ele afirmou que possui a tatuagem há 14 anos e, quando foi retocá-la, o desenho não saiu do jeito que esperava.

O artista, então, optou por incluir o cachorro “sem más intenções” e contou ainda possuir uma tatuagem de Jennifer nas costas.

Ele e a mulher anunciaram o divórcio após 25 anos de casamento.