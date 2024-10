Suzy Lopes se surpreende com a volta da fofoqueira Cira em ‘No Rancho Fundo’

Reencontrar uma personagem querida pode ser um grande presente para qualquer ator. Para Suzy Lopes, essa oportunidade veio em “No Rancho Fundo”, novela das 18h da Globo. Escrita por Mario Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman, a trama ressuscitou diversos tipos que cativaram os telespectadores na parceria anterior da dupla, “Mar do Sertão”, exibida pela emissora na mesma faixa de horário entre 2022 e 2023.

Com isso, Suzy retomou a interpretação da fofoqueira-mor de Canta Pedra, Cira, agora em ambientação nova: a fictícia cidade de Lapão da Beirada. “Estou tão feliz! É a primeira vez que revivo uma personagem. No teatro, a gente fica muito tempo em cartaz, mas é uma personagem que vai se modificando. Nesse caso, é um privilégio poder revisitar Cira”, comenta Suzy.

Em “Mar do Sertão”, Cira ficou conhecida por seu humor irreverente e o icônico bordão “é fogo no xique-xique”, que voltou a ecoar entre os fãs com “No Rancho Fundo”. “Mesmo depois de já ter acabado ‘Mar do Sertão’, o pessoal falava ‘é fogo no xique-xique’ para mim”, diverte-se. Em Suzy, aliás, o carinho pelo papel e por tudo que ele trouxe nunca desapareceu. “Sou a maior Cira lover que existe, completamente apaixonada por ela! E essa é uma oportunidade de dar novas nuances à personagem, mas sem perder a essência que o público adorou”, defende a atriz.

Além de todo o carinho que tem por Cira, Suzy também ressalta a importância da personagem em sua trajetória. “‘Mar do Sertão’ foi uma novela muito especial, principalmente pela equipe. Sou apaixonada por eles”, derrete-se. Suzy garante que o elenco de “Mar do Sertão”, assim como o de “No Rancho Fundo”, ostentava nomes de muitos artistas que ela admirava e respeitava antes mesmo de atuar com eles. “E eu já tinha trabalhado com algumas pessoas do grupo em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, que foi minha primeira novela”, reflete a atriz, referindo-se ao folhetim das 19h que estreou na Globo em novembro de 2021, também dirigido por Allan Fiterman.

O convite para voltar a interpretar Cira pegou Suzy de surpresa. Ela tinha terminado as gravações de “Guerreiros do Sol”, novela do Globoplay que já está inteiramente gravada e deve estear na plataforma de streaming em 2025, quando viajou para João Pessoa, na Paraíba. Havia chegado há cerca de três meses quando recebeu uma ligação especial. “Eu estava curtindo a praia, andando de bicicleta, quando o Allan (Fiterman, diretor da novela) me deu a notícia. Fiquei enlouquecida, gritei muito, mas não podia contar para ninguém”, relembra, aos risos.

De cara, Suzy não sabia exatamente em que contexto seria o retorno de Cira à televisão, mas já imaginava que tom deveria seguir na interpretação. “Ela até chegou com um tom dramático, mas a comicidade é parte essencial dela. Não tinha como deixar isso de lado”, afirma. Para Suzy, esse retorno de Cira também tem um significado especial por conta do elenco: assim como aconteceu em “Mar do Sertão”, há uma presença nordestina muito forte. “É importante essa representatividade. O público nordestino se identifica, se vê na tela. Eu me sinto muito privilegiada em ser uma das atrizes que representa o Nordeste nesse momento”, ressalta a paraibana.

“No Rancho Fundo” – Globo – segunda a sábado, na faixa das 18h.