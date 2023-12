Suzana Werner afirma que pagou pela festa de casamento com Júlio César

Suzana Werner deu mais detalhes de seu relacionamento com Júlio César, que passa por um término conturbado, anunciado no domingo, 10. Em post do Instagram feito na última terça, 12, a apresentadora afirmou que ela pagou pela festa de casamento com o ex-jogador, realizada em 2002.

“Sim, casamos com comunhão parcial de bens. Não, ele não tinha nada antes do casamento. Sim, começamos morando em minha casa e sim paguei nosso casamento. Sim, o dinheiro que construímos juntos é nosso!”, escreveu.

“Tenho um cartão, super válido, com um limite justo utilizado todos os meses e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado e me tirar dessa situação. O acesso ao dinheiro do casal vocês sabem bem e obviamente está me sendo dificultado. Nem a mesada do mês eu recebi e hoje já são 12 de dezembro”. Suzana completa: “Seria isso cárcere privado de rico? Abuso patrimonial é isso, para quem ainda não entendeu”, escreveu.

Na mesma postagem, ela afirmou que não daria entrevistas sobre o caso. Posteriormente, deletou a publicação e fez outra, com a legenda: “Devido a nossa saúde mental… vou retirar do ar o que escrevi. Deus há de resolver tudo”.

O próprio Júlio Cesar já havia afirmado, em entrevista ao programa Me Poupe Show, da Rede TV, em 2021, que as despesas da festa de casamento foram pagas pela então esposa. “No começo, a Susana me emprestava o dinheiro. Ela pagou o casamento. Eu fiquei devendo dinheiro a ela. Somos um casal de boa cabeça. Sempre fui o homem da casa e um grande poupador. Mas nunca soube investir o que guardava”, explicou.