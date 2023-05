Cultura Susana Vieira causa ‘climão’ no ‘Encontro’ com invertida em Patrícia Poeta, apontam internautas

Susana Vieira foi a convidada especial do programa Encontro, da Rede Globo, na manhã desta segunda-feira, 29, e a sua participação na atração está dando o que falar na web. De acordo com internautas, a atriz de 80 anos, no ar como Cândida na novela Terra e Paixão, roubou a cena quando, em determinado momento, deu uma invertida ao vivo na apresentadora Patrícia Poeta.

Tudo começou após Susana receber, por meio de um vídeo, uma mensagem carinhosa do amigo e colega de trabalho Tony Ramos. Ela, então, revelou que tem um pódio de atores preferidos e citou José Wilker, elogiou Tony e, em seguida, quando ia continuar a falar, acabou sendo cortada por Patrícia.

“Meu segundo pódio, que agora é o primeiro, é o Tony Ramos. Melhor pessoa do mundo para contracenar”, disse a artista. “Grande talento”, emendou a apresentadora, levantando da poltrona. “Espera aí que eu quero terminar meu pódio”, rebateu, imediatamente, Susana. “Geralmente, pódio são três. E, no terceiro lugar, vou colocar o Cauã Reymond”, continuou. Logo depois da atriz concluir, a apresentadora chamou a atração musical, o cantor Ferrugem.

Nos momentos finais do Encontro, Susana Vieira recebeu flores e uma salva de palmas da plateia. Patrícia reforçou, pedindo para que todos se levantassem. A atriz agradeceu, mas logo cortou as palmas que recebia: “Manoel, deixa eu te fazer uma pergunta. Obrigada, amores. Vou fazer uma perguntinha. Manoel, você tem alguma pergunta para me fazer?”, disse a artista, olhando para a apresentadora.

Manoel Soares, que vive em “climão” com Patrícia Poeta, falou, então, que tinha uma pergunta “intrigante” de um rapaz da plateia. Ele queria saber se Susana já se apaixonou em cena e confundiu trabalho com vida pessoal.

Ela disse que sim e revelou que tinha muito medo do personagem do colega. Em outro momento, a artista falou sobre o relacionamento que surgiu nos bastidores da produção A Sucessora, de 1978, com Rubens Falco. Os dois só ficaram juntos após o fim da trama.

“Ele me deu o primeiro beijo na boca no personagem e o beijo fez eu me aproximar fisicamente dele. Acho que confundi o personagem com a pessoa, mas foi a primeira vez. Durante a novela, a gente sentiu tesão, mas não rolou. A gente casou, foi para a Europa e ficou dois anos juntos”, contou.

Manoel Soares ganha selinho

Assim que entrou no palco do Encontro com Patrícia Poeta, Susana Vieira chegou deu um selinho em Manoel Soares dizendo que era uma promessa que ele tinha feito. “Já comecei bem a semana”, afirmou o apresentador, após cumprimentar a atriz com o beijinho.

“Sabe por quê? A gente combinou porque ele prometeu para mãe dele, ela mandou dar um beijo, que fosse um beijo tipo novela”, explicou a artista.

No Instagram, Manoel publicou fotos com Susana, inclusive dando um selinho, e elogiou o talento da veterana. “@susanavieiraoficial é um acontecimento! Que talento, carisma e que personalidade encantadora. Isso sem falar no que ela representa para a dramaturgia e cultura brasileira né, meu povo?! Que honra a nossa!”, escreveu.