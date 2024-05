‘Suruba’: Leonardo, que está na turnê ‘Cabaré’, critica show de Madonna em Copacabana

Leonardo criticou o show de Madonna, realizado no último sábado, 4, na Praia de Copacabana. Em entrevista à página Conceito Sertanejo, nos bastidores de sua turnê Cabaré, o cantor chamou a apresentação de “suruba” e “voltada para o Satanás”, mas classificou a artista como “melhor cantora, disparado”.

“A gente não perde tempo com esse tipo de show. Aquilo lá não é show, é uma suruba. Aquilo lá, você faz em outro lugar, não é em show, não é em palco. Se tiver que fazer, faz na casa de swing”, disse o sertanejo.

Ao mesmo tempo, exaltou as qualidades artísticas da americana: “Ela é uma baita de uma cantora. Quem somos nós, meros mortais, para falar de uma cantora como a Madonna, com aquele vigor físico, com aquela dança maravilhosa que ela faz?”. Segundo ele, “nenhuma outra chega aos pés dela”.

Leonardo ainda disse achar que “muita coisa ali é voltada para o Satanás, para o diabo a quatro, tem muita coisa errada”. “Sou cristão”, concluiu.