Surpresa! Zendaya sobe no palco do Coachella e canta trilha sonora de 'Euphoria'

Zendaya surpreendeu a platéia do Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos, na noite deste sábado, 22, ao subir no palco ao lado do músico Labrinth para cantar All For Us e Im Tired, duas músicas da trilha sonora de Euphoria.

A famosa tem alguns trabalhos musicais ao longo da sua carreira, mas fazia anos que não se apresentava como cantora. No seu perfil do Instagram, a artista agradeceu pelo convite e recepção do público.”Obrigado ao meu irmão por me convidar e me dar o espaço mais lindo e seguro para estar no palco novamente. Meu coração está tão cheio que não posso agradecer o suficiente pelo amor que recebi”, escreveu.

Após a performance especial, Zendaya revelou que o convite ocorreu de última hora e que se divertiu muito. “Nunca ouvi gritos assim em toda a minha vida, assim que virei a esquina, não consegui ouvir nada além de vocês. Obrigado a todos por me receberem de braços abertos no palco”, disse.

De acordo com um jornalista do site Puck News, a atriz renovou o contrato para a terceira temporada da série da HBO e ganhará quase US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,19 milhões) por cada episódio.