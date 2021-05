‘Super Dança dos Famosos’: Conheça os participantes da nova edição

Faustão irá se aposentar do cargo de apresentador do Domingão do Faustão e deixará a TV Globo, após 33 anos de trabalho no canal, em dezembro deste ano. No final do mês passado, porém, a Band divulgou que ele irá assinar um contrato de cinco anos com a emissora.

Como forma de despedida, o programa anunciou que irá realizar o especial Super Dança dos Famosos. Com estreia para o dia 16 de maio, a 18ª edição do quadro terá uma dinâmica diferente e vai contar com 18 finalistas de cada uma 17 temporadas anteriores.

A competição vai funcionar no estilo mata-mata. Na primeira fase, três duplas irão se apresentar em dois ritmos a cada semana. Dessa forma, duas passam para a próxima etapa, enquanto a que tiver a menor nota seguirá direto para a repescagem.

Na segunda fase, os competidores da repescagem vão lutar para voltar à competição e terão combates a cada rodada. Apenas os casais que se destacarem a cada embate continuarão e as duplas vencedoras da repescagem enfrentarão os campeões da primeira fase, na grande final.

A lista completa dos participantes desta edição foi divulgada neste último domingo, 9.

Participantes da ‘Super Dança dos Famosos’:

Paolla Oliveira

A atriz foi vencedora do Dança dos Famosos 2009 ao lado do professor Átila Amaral. Na 6ª edição, Paolla disputou a final com Leandro Hassum e Jonatas Faro e, com 56,8 pontos, ela foi a vencedora. Na nova edição, o par de Oliveira será o professor Leandro Azevedo.

Sophia Abrahão

A atriz ficou em segundo lugar na competição, em 2016, junto com o professor Rodrigo Oliveira. Ela ficou atrás de Felipe Simas por apenas 0,3 pontos. Na nova edição, o par de Sophia será o bailarino Zazá Ferrer.

Maria Joana

Maria Joana conquistou o primeiro lugar, em 2017. Ela e o professor Reginaldo Sama venceram Lucas Veloso e Nicolas Prattes com 198,7 pontos na média total. Na nova edição, o par de Maria será o professor Marcus Viana.

Mariana Santos

Com Marcos Vinícius, Mariana ficou em terceiro lugar na disputa, com 76,5 pontos, em 2015. Na 12ª edição do quadro, a vencedora foi Viviane Araújo. Na nova temporada, a dupla de Mariana será o bailarino Élcio Bonazzio.

Arthur Aguiar

No mesmo ano que Santos, Arthur ficou em segundo lugar, com 77 pontos, dançando com a professora Mayara Araújo. Na nova edição, o par do ator será a professora Tati Scarletti.

Rodrigo Simas

Com a bailarina Raquel Guarini, Rodrigo teve a maior pontuação na grande final do Dança dos Famosos 2012. O ator acumulou 114,4 pontos na média total e levou o troféu para casa. Na nova edição, o par dele será a bailarina Nathália Ramos.

Claudia Ohana

Na mesma temporada de Simas, Claudia ficou em segundo lugar junto com o professor Patrick Carvalho, com apenas 0,2 pontos de diferença do campeão. Na nova edição, o par dela será o professor Heron Leal.

Marcello Melo Jr.

Marcello foi o grande vencedor da Dança dos Famosos, em 2014. Fazendo par com a bailarina Raquel Guarini, eles tiveram 77,3 pontos. Na nova edição, a dupla do ator será a bailarina Jaque Ciocci.

Odilon Wagner

Em 2011, Odilon ficou em 3º lugar na disputa. Ao lado da professora Roberta Appratti, eles tiveram 146,4 pontos na média total. Na nova edição, o par dele será a professora Yasmin Marinho.

Carmo Dalla Vecchia

O ator, que dançou com Adriana Mattos, ficou em 3º lugar no Dança dos Famosos 2007. Nesta edição, Carmo vai dançar com a bailarina Bruna Santos.

Dandara Mariana

Dandara chegou à grande final da competição 2019. Ela ficou em 2º lugar, com um décimo de pontos abaixo do vencedor da edição, Kaysar Dadour. Neste ano, o par da atriz será o professor Diego Maia.?

Juliana Didone

Juliana foi vencedora do Dança dos Famosos 2005, ao lado do bailarino Leandro Azevedo, Nesta edição, ela vai se apresentar com o professor Igor Maximiliano.

Lucy Ramos

Lucy foi vencedora da última edição do quadro, em 2020. Ao lado de Reginaldo Sama, ela disputou a grande final com Danielle Winits e Giullia Buscacio e saiu vitoriosa. Neste ano, ela vai dançar com o bailarino Léo Gomes.

Nelson Freitas

Nelson ficou em segundo lugar na edição de 2011, ao lado de Carol Agnelo. Nesta nova edição, o par do ator será a professora Paula Santos.

Robson Caetano

Robson foi o vencedor da competição em 2006, junto com a bailarina Ivonete Liberatto. Neste ano, o ex-atleta vai se apresentar com a professora Beatriz Larrat.

Tiago Abravanel

Tiago ficou em terceiro lugar na disputa, em 2013, quando dançou com a Ana Paula Guedes. Nesta nova edição, o ator e cantor irá se apresentar com a bailarina Nathalia Zanin.

Viviane Araújo

Em 2015, Viviane foi vencedora do Dança dos Famosos, ao lado do professor Marcelo Grangeiro. Neste ano, o par da atriz será o bailarino Adeilton Ribeiro.

Christiane Torloni

Christiane foi a vencedora da 5ª edição do programa, em 2008, junto com Álvaro Reis. Nesta nova edição, a atriz vai se apresentar com o mesmo bailarino.