Sumaré abre inscrições para aulas gratuitas de ‘Street Dance’

A Prefeitura de Sumaré abriu nesta segunda-feira (21) as inscrições paras as aulas gratuitas de “Street Dance”, com foco no Hip Hop, promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Os interessados devem comparecer ao Centro Cultural da Subestação para realizar a inscrição. As vagas são limitadas e é preciso ter, no mínimo, 12 anos.

Foto: Divulgação

As aulas terão início já no dia 22 e ocorrem sempre às terças e quintas-feiras, das 17h30 às 19h, na Subestação. O objetivo é incentivar a prática de atividades físicas por meio do street dance, ensinando as técnicas e movimentos da modalidade, permitindo que os alunos aprendam um pouco mais sobre a cultura das danças urbanas e promovendo ainda a interação social entre os admiradores do hip hop.

Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer à Subestação (acesso ao final da Rua Justino França, no Centro, à direita), portando os originais e cópias do RG, CPF e comprovante de endereço. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Sumaré.