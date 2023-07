Suelen Gervasio faz desabafo sobre maternidade e Vitão

Suelen Gervasio postou no Instagram resposta aos seguidores que a questionaram sobre a criação de uma lista de itens que sua bebê precisa – além de comentar a respeito da presença de Vitão na vida delas. Segundo a modelo, o cantor só comenta sobre a paternidade publicamente, mas não comprou nada para a filha.

“Recebo diariamente ofensas e xingamentos por conta da pessoa que apareceu em mídia falando bonito e dizendo que é pai, e no off estava fazendo igual muitas pessoas vieram fazendo comigo. Se eu recebo isso de pessoas que não me conhecem, é por causa dele”, começou ela.

“Pai é escolha! Sim, compro roupas caras e baratas para a minha filha, porque sou eu que pago! Cada coisinha que ela tem, quem compra sou eu! Sem 1 real do pai que nunca comprou nada para a bebê, e depois que entrou em um relacionamento (bem antes da exposição) mudou completamente. Qualquer coisa que ele venha justificar não chegará perto da realidade”, disse em sequência.

Suelen então expôs que o artista deseja que a bebê não seja sua filha. “Ele deseja que essa criança não seja dele! É assim que ele fala da bebê, a qual em entrevista ele se mostrou super cuidadoso e preocupado com xingamentos e racismo que sofri. Para não ficar passando nervoso, que eu já vinha passando bem antes da exposição que ele me colocou eu estando grávida, decidi me afastar e proibir ele de estar até no momento do meu parto”, revelou.

“Eu não mereço viver isso nesse momento da gestação, nenhuma mulher merece ser maltratada no momento em que estamos mais vulneráveis. Desejo melhoras para vocês e para o alecrim dourado, que Deus conforte o coração dele quando a minha filha nascer”, finalizou.

Já no story, ela reiterou a respeito da lista de presentes.

“Só para deixar claro, está tudo bem por aqui. Eu e a neném estamos ótimas, ela é perfeita. Eu amo a minha neném. A lista que eu fiz online é para pessoas que sempre pedem o endereço da minha casa para poder mandar alguma coisinha para a Nina, ou para amigos que moram longe que não estarão presentes o Chá Arraial, que vai ser presencial. É só isso. É complicado. Qualquer coisa que eu poste as pessoas já direcionam a uma pessoa que me conheceu alguns meses de um ano da minha vida. Eu sou uma pessoa antes dessa pessoa. Vocês estão entendendo?”, disse.

O Estadão procurou a assessoria de Vitão para comentar sobre o assunto, mas até agora não teve retorno. O espaço segue aberto.