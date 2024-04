Sucesso no streaming, ‘Os Outros’ chega à Globo com crítica à intolerância

Wando (Milhem Cortaz), Rogério (Paulo Mendes), Mila (Maeve Jinkings), Marcinho (Antonio Haddad), Cibele (Adriana Esteves) e Amâncio (Thomás Aquino) - Foto: Globo/Divulgação

Com grande habilidade de criar personagens densos e cenas de alto teor dramático, as cinco temporadas de “Sob Pressão” transformaram o texto de Lucas Paraizo em um grande trunfo para a Globo. Em 2019, quando ainda estava trabalhando nos episódios do quarto ano da série, o roteirista recebeu uma encomenda da emissora: criar uma produção familiar no estilo da emocional “This Is Us”, sucesso da rede americana NBC.

Durante as gravações, Lucas comentou com Fernanda Torres, que à época integrava o elenco do drama médico, sobre a missão. A atriz e roteirista comentou que tinha uma ideia, aproveitando o momento de grande polaridade de opiniões, de ambientar uma série em um condomínio da Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A trama seria centrada numa guerra entre vizinhos e uma síndica oportunista que acabam por facilitar a entrada de uma milícia no conjunto de prédios. A partir desse argumento, Lucas desenvolveu “Os Outros”, série de maior sucesso do Globoplay, que agora chega à tevê aberta.

“Tinha a vontade de falar sobre a intolerância, e o artifício que encontrei foi mostrar a relação inerente entre vizinhos, desconhecidos que convivem lado a lado. Eles são uma forma alegórica de me referir ao convívio em sociedade. Estou muito feliz com a estreia na emissora, pois agora ainda mais gente vai se identificar”, vibra Paraizo.

É em busca de segurança e qualidade de vida que a família de Cibele, de Adriana Esteves, se muda para o condomínio Barra Diamond. Seduzidos pelo ideal de felicidade dos grandes residenciais, ela o marido, Amâncio, papel de Thomás Aquino, estão aliviados em poder oferecer uma juventude com mais opções para o filho Marcinho, de Antonio Haddad. Mãe superprotetora e capaz de tudo pelo bem-estar do rebento, Cibele trabalha de casa e está sempre tomando as rédeas do que acontece na vida de sua família.

Esse excesso de zelo também traz seus problemas. Marcinho é do tipo calado, está cansado de sofrer com o bullying de outros jovens do residencial e com o cerco materno. Durante uma partida de futebol, uma briga entre ele e o vizinho, Rogério, de Paulo Mendes, é o ponto de partida para que Cibele declare guerra contra Rogério e seus pais, Wando e Mila, de Milhem Cortaz e Maeve Jinkings.

“A Cibele acredita que tudo que ela faz é o melhor e vai dar certo, mas ela acaba sempre se dando mal, chega a ser cômico. Ela vai entrando em um espiral de decisões erradas e impensadas que a jogam no olho de um furacão. Ela não sabe parar”, analisa Esteves.

Do outro lado do ringue, Wando e Mila levam uma vida conturbada pela dificuldade financeira e a relação pouco afetuosa que construíram. A falta de oportunidades no passado transformou Wando em alguém apegado ao mundo material e ao consumismo. Ele acha que será valorizado pelos bens que possui. É um pai apaixonado pelo filho e pela esposa, porém demonstra com brutalidade seus sentimentos e gera um relacionamento abusivo em casa.

Para completar a guerra, o persuasivo e ambicioso Sergio, de Eduardo Sterblitch, sabe se infiltrar com carisma e sedução pelos mais diversos grupos sociais. Também morador do condomínio, ele é um ex-policial expulso da corporação que enxerga a briga entre vizinhos como uma oportunidade.

Perua decadente e síndica do empreendimento, Dona Lúcia, de Drica Moraes, acredita que Sérgio é a grande solução de seus problemas e decide entregar a segurança do condomínio nas mãos dele, contanto que os lucros sejam divididos. Com o poder todo em mãos, o miliciano funciona como um agente do caos em meio ao cotidiano do local.