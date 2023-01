Sucesso de venda nos EUA, livro vai ser lançado no Brasil

Lucy Score alcançou o topo do ranking da Amazon e se tornou autora best-seller do Wall Street Journal e do New York Times - Foto: Divulgação - Alta Novel

Sucesso nos Estados Unidos, com mais de 1,5 milhão de cópias vendidas, o romance “As Coisas que Nunca Superamos” chega às livrarias do Brasil em fevereiro. A escritora é Lucy Score, que alcançou o topo do ranking da Amazon e se tornou autora best-seller do Wall Street Journal e do New York Times. Em entrevista ao LIBERAL, ela contou que espera que o livro toque os leitores brasileiros.

“As Coisas que Nunca Superamos” acompanha Naomi, que decide escapar do casamento aparentemente perfeito e vai até uma cidade desconhecida para ajudar Tina, sua gêmea que está em apuros. O problema é que a irmã rouba o carro e as economias de Naomi, além de abandonar a filha de 11 anos com ela. O romance é contado também pelo ponto de vista de Knox, um barbeiro solitário e mal-humorado. Ele não tolera dramas, mas vai mudar sua postura para ajudar Naomi.

“Na vida, acontecem algumas coisas realmente difíceis que temos certeza de que nunca superaremos. Mas se fizermos o trabalho, se nos amarmos o suficiente, às vezes podemos superá-las ou seguir em frente. Foi isso que Knox e Naomi fizeram nesta história”, revelou Lucy em entrevista por e-mail.

“As Coisas que Nunca Superamos” tem como cenário a fictícia Knockemout, na Virgínia, onde as pessoas nem sempre são educadas e os conflitos são resolvidos à moda antiga – com socos e cerveja. Em sua página na Amazon, Lucy conta que comédias românticas que se passam em cidades pequenas são sua especialidade.

“Eu cresci em uma cidade pequena! Eu simplesmente amo as culturas peculiares e como todos estão sempre envolvidos nos negócios dos outros. É como uma família grande e confusa”, contou a escritora.

O livro também aborda temas como traumas familiares, abandono parental e Síndrome do Impostor. Naomi tem uma necessidade intensa de agradar os outros em detrimento de si mesma. Já Knox tem um passado familiar traumático que o faz, com frequência, manter distância de elos mais profundos.

“A vida é engraçada e triste. É emocionante e irritante, justa e injusta. São todas essas coisas reunidas em uma experiência. Quero dar aos meus leitores a experiência completa de cada história, certificando-me de equilibrar os tópicos difíceis com humor e amor”, explicou a autora.

Autora de 24 livros, Lucy Score viu “As Coisas que Nunca Superamos” viralizar no TikTok e ser finalista do prêmio Goodreads Choice Awards 2022. “Fiquei emocionada por finalmente terminar de escrevê-lo. Levei seis meses para ficar feliz com a história. Eu não tinha ideia de como os leitores reagiriam ao meu barbeiro ‘bad boy’ barbudo e sua noiva fugitiva. Mas estou emocionada com quantas pessoas se conectaram com essa história. Espero que os leitores brasileiros se apaixonem pela obra para que eu possa visitá-los e autografar exemplares”, disse a autora, que já finalizou o segundo livro da série, sobre o irmão de Knox, e está trabalhando em um terceiro livro nesse mesmo universo.“As Coisas que Nunca Superamos” está em pré-venda na Amazon. Com 516 páginas, ele custa R$ 67,90. O livro chega pela Alta Novel, selo da Editora Alta Books.