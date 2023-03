‘Succession’: HBO divulga trailer oficial e da quarta e última temporada

A HBO divulgou nesta quinta-feira, 2, o trailer oficial e o pôster, da quarta e última temporada da série dramática Succession. A temporada de dez episódios estreia no dia 26 de março, às 22h, na HBO e também na HBO Max.

A série explora temas de poder e a dinâmica familiar através dos olhos do patriarca Logan Roy (Brian Cox) e seus quatro filhos, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin), e Connor (Alan Ruck).

Na quarta temporada, a venda do conglomerado de mídia Waystar Royco para o visionário tecnológico Lukas Matsson está cada vez mais próxima. A possível venda provoca angústia existencial e divisão familiar entre os Roys, pois eles antecipam como serão suas vidas quando o negócio for concluído. Uma luta pelo poder ocorre quando a família avalia um futuro em que seu peso cultural e político é severamente reduzido.

As três primeiras temporadas de Succession receberam 48 indicações ao Emmy conquistando 13 vitórias, incluindo Melhor Série Dramática, para a segunda e terceira temporadas. A terceira temporada, que estreou em outubro de 2021, ganhou o prêmio SAG de conjunto dramático além do WGA, DGA e PGA.

A quarta temporada de Succession é criada por Jesse Armstrong, que também atua como showrunner, com produção executiva de Jesse Armstrong, Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy e Will Ferrell.