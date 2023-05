Streaming: filmes e séries distópicos que vale a pena assistir

Diversos filmes e séries que se passam em distopias ou futuros distópicos estão disponíveis para assistir em serviços de streaming como Netflix, HBO Max, Prime Vídeo, Star+, Globoplay, entre outros. Confira algumas sugestões abaixo.

O Preço do Amanhã (2011)



O filme se passa num futuro em que dinheiro não existe e as pessoas param de envelhecer aos 25 anos. As relações de trabalho e de compra são todas feitas através de tempo, num cronômetro interno que cada pessoa carrega visivelmente no próprio braço. Quando a contagem zera, a pessoa morre. Ou seja, enquanto parte da população trabalha exaustivamente para conseguir viver até o dia seguinte, outros têm a garantia de uma vida eterna.

Will Salas (Justin Timberlake), trabalhador de uma área periférica, um dia se depara com um homem muito rico que, sem ver sentido na vida, decide lhe repassar toda sua fortuna temporal. Com ela, Will consegue adentrar um mundo no qual nunca tinha tido acesso, mas chama atenção da polícia temporal. Tentando revolucionar o sistema, ele sequestra a filha de um dos homens mais poderosos do mundo.

O Preço do Amanhã ainda traz nomes como Amanda Seyfried, Olivia Wilde, Johnny Galecki e Cillian Murphy no elenco. Disponível para assistir no HBO Max, Star+ e Prime Vídeo.

Zona de Separação (2020)



Nesta série que se passa na Espanha de 2045, assolada por um vírus, na qual um grande muro separa a população geral, que vive sob constante monitoramento (seja por parte de policiais ou de vizinhos), da zona rica, com grandes casas, na qual vivem políticos influentes.

A trama envolve a cooperação entre um viúvo e a irmã gêmea da mulher para buscar sua filha tomada pelo governo, assim como sua família, que faz parte de uma resistência clandestina. E a única maneira de chegar até o outro lado é trabalhando em uma de suas residências. Disponível para assistir na Netflix.

Onde Está Segunda (2017)



Neste longa, o futuro distópico contempla o tema da superpopulação: com tanta gente no mundo, o governo cria a Agência de Alocação Infantil, que proíbe que os pais tenham mais de um filho, ou seja, não há mais irmãos e irmãs.

Quando um pai descobre o parto de gêmeas séptuplas, em vez de entregá-las às autoridades decide criá-las como se fossem uma única mulher, Karen Settman – mesmo que isso implique em terem que mudar suas personalidades em público. Para isso, elaborou um sistema em que cada uma tem o nome do dia da semana em que poderá sair de casa, e, ao retornar, relatar tudo que fez para as outras. Como o próprio nome do filme indica, as coisas saem dos trilhos quando Segunda some, e suas irmãs terão que agir em conjunto para resolver a situação.

Onde Está Segunda traz Noomi Rapace no papel das sete protagonistas, e ainda traz Glenn Close e Willem Dafoe no elenco. Disponível para assistir na Netflix.



The Rain (2018)

A série se passa na Dinamarca assolada por uma espécie de vírus trazido pela chuva que mata boa parte da população. Um pai leva seus filhos, uma adolescente e um menino, para um bunker, e deixa-os lá. Após passarem boa parte de sua juventude isolados, resolvem sair e se deparam com um mundo diferente do qual lembravam, e conhecem outras pessoas que batalham para sobreviver no mundo distópico. Disponível para assistir na Netflix.

Medida Provisória (2022)



O primeiro longa dirigido por Lázaro Ramos se passa num futuro distópico em que o Brasil oficializa o racismo ao decretar que “cidadãos com traços de ascendência africana” sejam deportados. A Medida Provisória 1888 (referência ao ano de abolição da escravatura) acaba gerando uma resistência por parte da população negra, ou melaninados, como o governo do filme lhes trata. Em vez de quilombos, porém, agora os focos são chamados de afrobunkers.

O elenco de Medida Provisória traz nomes como Taís Araújo, Seu Jorge, Adriana Esteves, Renata Sorrah, Emicida e Alfred Enoch. Disponível para assistir no Globoplay.

Sweet Tooth (2021)



Inspirada no quadrinho da DC, a série tem início quando um fenômeno desconhecido faz com que crianças comecem a nascer com parte de seu corpo igual ao de animais, os chamados “híbridos”. Junto a eles, porém, surge uma grande doença com transmissão viral. Por conta disso, os híbridos passam a ser perseguidos.

Um homem se refugia no parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, para proteger seu filho, Gus, que é parte cervo. Lá, ele cria o garoto afastado da sociedade. Em determinado momento, porém, o jovem decide sair em uma jornada pelo mundo em busca da mãe, que não conheceu. Ao longo do tempo, contará com a improvável ajuda de personagens que surgem ao longo da trama, num mundo em que a organização The Last Men continua à procura dos híbridos. Disponível para assistir na Netflix.



Distrito 9 (2009)

Diferente da maior parte das produções distópicas, que se focam nos Estados Unidos, o filme produzido por Peter Jackson se passa na África do Sul. A escolha não é à toa, já que há uma série de referências ao período do Apartheid no país.

Tudo começa nos anos 1980, quando uma nave espacial aparece no céu de Joanesburgo, repleta de alienígenas. Sem conseguirem sair de lá, e sem uma convivência harmoniosa com os habitantes da Terra, os humanos decidem isolá-los em uma área segregada e periférica, na qual são tratados de forma opressiva.

Durante uma realocação de moradores, um funcionário público acaba tendo mais contato do que pretendia com os extraterrestres, o que faz com que, aos poucos, e de maneira surpreendente, fique propenso a mudar de lado na história. Disponível para assistir no HBO Max, Star+ e Paramount+.

The Last Of Us (2023)



Nesta série, inspirada no game de sucesso, o grande vilão que assola a humanidade não é um vírus, mas sim um fungo, que se prolifera e praticamente transforma as pessoas em zumbis. Joel (Pedro Pascal) tem a missão de transportar Ellie (Bella Ramsey), garotinha até então criada pelo grupo autoritário que tenta manter a ordem à base da força, que pode ser a chave da cura, atravessando um mundo repleto de armadilhas, mercenários e pessoas desesperadas por sobrevivência, assim como o grupo de resistência Vagalumes.