Streaming: confira 5 estreias para assistir neste fim de semana

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana neste sábado, 24, e no domingo, 25 de dezembro de 2022. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Paramount+ e Prime Vídeo.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out (Netflix)

O enredo que envolve a investigação de um assassinato com Daniel Craig no papel do detetive Benoit Blanc foi feito com pompa após o sucesso do primeiro longa, Entre Facas e Segredos (2019), que arrecadou mais de 300 milhões de dólares e deu ao diretor Rian Johnson um impulso para a sequência. Desta vez, o cenário outonal do filme anterior dá lugar às ilhas gregas. O filme chegou aos cinemas em setembro, mas está disponível para assistir desde o dia 23 de dezembro de 2022.

Tulsa King (Paramount+)

Aos 76 anos de idade, o homem que deu vida a personagens clássicos como Rambo e Rocky estrela a série de 10 episódios que retrata um chefão da máfia de Nova York. Sylvester Stallone chegou a afirmar que o novo papel requer mais inteligência e lhe permite ser ele mesmo. Estreia no Paramount+ neste domingo, 25 de dezembro de 2022.

Porta dos Fundos: O Espírito do Natal (Paramount+)

Um grupo de amigos aluga uma casa para passar o fim de ano longe das festividades de Natal, das quais não são fãs. Com uma pegada de paródia a filmes de terror, o especial é uma boa dica para quem é fã do humor do grupo, que tem nomes como Fabio Porchat e Rafael Portugal no elenco. Estreou em 21 de dezembro de 2022.

Natal Outra Vez? (Netflix)

Chuy (Mauricio Ochmann) é um pai de família que não se conforma com o fato de todos esquecerem de seu aniversário, que coincide com o Natal, e acaba brigando com a família durante a festa de fim de ano. Assim como no longa brasileiro a que faz referência, Tudo Bem no Natal Que Vem (2020), protagonizado por Leandro Hassum, o protagonista da trama mexicana acaba amaldiçoado a dormir e acordar somente no dia de Natal do ano seguinte, provavelmente até que consiga aprender alguma lição. Lançado pela Netflix em 20 de dezembro de 2022.

Emily em Paris – 3.ª Temporada (Netflix)

Para quem busca uma série que já tem boa quantidade de capítulos para maratonar, e terá assunto para conversar com outros fãs por conta da nova leva de episódios, pode acompanhar os momentos em que a protagonista passa por momentos decisivos na sua vida profissional e amorosa, tendo que tomar decisões importantes. A 3.ª temporada estreou em 21 de dezembro de 2022.