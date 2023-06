Streaming: 5 Estreias para ver no fim de semana

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 16, sábado, 17, e no domingo, 18 de junho de 2023.

Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

Till – A Busca por Justiça (Amazon Prime Vídeo)



Inspirado em história real da década de 1950, quando o jovem Emmett Till, de 14 anos, viajou de Chicago para o Estado do Mississippi para passar alguns dias na casa de primos e foi assassinado. A trama gira em torno de sua mãe, que, em meio ao luto, resolveu expor seu sofrimento para enfrentar as estruturas racistas de um país dividido, mesmo que para isso colocasse a si mesma em risco.

O filme de 2022 chegou aos cinemas brasileiros no último mês de fevereiro, mas apenas agora desembarca no streaming sem a necessidade de aluguel. Disponível no Prime Vídeo desde 14 de junho de 2023.

Stan Lee (Disney+)



Lançado pela Netflix, o documentário busca reconstruir a trajetória do grande nome dos quadrinhos da Marvel através de imagens de arquivo e depoimentos, muitos dos quais dados pelo próprio Stan Lee. Em tom de homenagem, relembra também suas diversas participações em cenas dos filmes de super-heróis, a maioria deles disponível na plataforma. Lançado em 16 de junho de 2023.

Black Mirror – 6.ª Temporada (Netflix)



A série que retrata histórias sobre um futuro distópico e tecnológico, independentes entre si, ganhou novos episódios em 15 de junho. É possível aproveitar o fim de semana para assistir aos capítulos inéditos, ou aproveitar para rever as temporadas anteriores.

Resgate 2 (Netflix)



Continuação do filme de 2020, inspirado na graphic novel Ciudad (Ande Parks), que traz Chris Hemsworth como o mercenário Tyler Rake. Típico filme de ação com pancadaria, tiros e explosões em takes bem filmados e com efeitos especiais. Estreia em 16 de junho na Netflix.

Um Ano Inesquecível – Inverno (Amazon Prime Vídeo)



Voltado ao público infanto juvenil, o longa começa quando Mabel (Maitê Padilha) é obrigada pelos pais a cancelar sua viagem de formatura com as melhores amigas para passar algum tempo aproveitando a neve no Chile. Lá, ela passará por dilemas que envolvem aceitação, conflitos com os pais e até o possível surgimento de um novo amor enquanto aprende a esquiar. Estreia em 16 de junho de 2023.