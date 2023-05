Streaming: 5 estreias para assistir no fim de semana, como ‘Silêncio’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 19, sábado, 20, e no domingo, 21 de maio de 2023.

Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Star+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

Silêncio (Netflix)

A série de suspense psicológico tem início quando o jovem Sergio assassina os pais, empurrando-os do alto de um prédio. Após cumprir seis anos de pena, é solto por bom comportamento e pelos dias trabalhados em uma estufa da prisão, mas há um detalhe: desde o momento do crime, ele não disse uma palavra sequer.

Sergio volta a morar na casa dos pais – que ironicamente recebeu como herança – enquanto uma equipe segue monitorando-o para analisar seu comportamento e ter noção do perigo que pode representar à sociedade. As coisas mudam quando a jovem Marta se aproxima do rapaz, e os psicólogos que o observam têm de decidir se podem contar com ela ou não.

Com Manu Rios e Arón Piper, de Elite, e Cristina Kovani e Almudena Amor no elenco. Silêncio estreia na Netflix em 19 de maio de 2023.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Disney+)

O filme da Marvel chega ao streaming três meses depois de sua estreia nos cinemas. Antes do sucesso estrondoso de Super Mario Bros. – O Filme, o super-herói vinha ocupando o topo das bilheterias mundiais em 2023. Indicado para quem já gostou dos dois filmes anteriores do personagem, lançados em 2015 e 2018, ambos disponíveis também no Disney+ – ou para quem pretende maratonar a franquia.

Alasca em Busca da Notícia (Star+)

A série protagonizada por Hilary Swank retrata uma jornalista que deixa Nova York para que investigar uma série de desaparecimentos e mortes de mulheres indígenas na região do Alasca. A produção foi exibida entre outubro de 2022 e março de 2023 pela emissora norte-americana ABC, mas chega agora ao streaming brasileiro. Disponível no Star+ desde 17 de maio de 2023.

Alasca em Busca da Notícia (Star+)

A série protagonizada por Hilary Swank retrata uma jornalista que deixa Nova York para que investigar uma série de desaparecimentos e mortes de mulheres indígenas na região do Alasca. A produção foi exibida entre outubro de 2022 e março de 2023 pela emissora norte-americana ABC, mas chega agora ao streaming brasileiro. Disponível no Star+ desde 17 de maio de 2023.

Noites Alienígenas (Netflix)

Produzida no Acre, Noites Alienígenas gira em torno das consequências trágicas que o tráfico de drogas causa à vida de três personagens na região amazônica. O longa ganhou destaque há alguns meses quando venceu seis prêmios no festival de Gramado de 2022, incluindo o de melhor filme.

Gleici Damasceno, vencedora do BBB 18, faz parte do elenco, ao lado de nomes como Chico Díaz, Gabriel Knoxx, Joana Gatis e Adanilo. Clique aqui para ler uma crítica de Noites Alienígenas escrita pelo crítico de cinema Luiz Zanin.