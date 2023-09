Stray Kids: três dos integrantes sofrem acidente de carro e grupo de k-pop altera agenda

Três membros do grupo de k-pop Stray Kids sofreram um acidente de carro nesta quarta-feira, 20. A informação foi confirmada pela empresa que gerencia a carreira do grupo, a JYP Entertainment, por uma nota publicada nesta quinta-feira, 21.

A empresa informou que Lee Know, Hyunjin e Seungmin estiveram envolvidos no que, conforme o comunicado, foi uma “leve colisão”. Os três foram levados imediatamente ao hospital, mas nenhum deles sofreu ferimentos graves.

Apesar disso, a JYP Entertainment optou por cancelar ou alterar compromissos na agenda do grupo. Segundo a nota, os médicos que atenderam os músicos recomendaram que os três ficassem em repouso por estarem com dores musculares e hematomas.

A empresa cancelou a participação de Lee Know e Hyunjin na Semana de Moda em Milão, além da live de aniversário de Seungmin no YouTube. O trio 3RACHA, formado pelos integrantes Bang Chan, Changbin e HAN, serão os responsáveis pela apresentação no Global Citizen Festival.