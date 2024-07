‘Stranger Things’ prévia da temporada final com Linda Hamilton e luta contra Vecna; assista

5ª temporada será a última de Stranger Things - Foto: Atsushi Nishijima_Netflix

O lançamento da quinta e última temporada de Stranger Things ainda está distante. Na realidade, a produção da Netflix acaba de chegar à metade das filmagens, como revelou um vídeo inédito dos bastidores divulgado nesta segunda-feira, 15.

Com depoimentos dos astros, rememorando a trajetória até aqui e dando pistas sobre como serão os últimos episódios, o vídeo é oficialmente a primeira prévia do embate final entre Eleven (Millie Bobby Brown) e o vilão Vecna (Jamie Campbell Bower).

Embora o vídeo não deixe escapar nenhum spoiler de fato sobre o final da série, há alguns detalhes bastante interessantes de se notar, como, por exemplo, a presença da atriz Linda Hamilton no set.

Eterna Sarah Connor na franquia Exterminador do Futuro, Hamilton foi confirmada na temporada em fevereiro, mas sua personagem é mantida em segredo. Tudo que se sabe é que ela desempenhará um papel crucial na trama que, aliás, continua a ser ambientada nos anos 1980.

Esse detalhe é especialmente chamativo quando se lembra de que o primeiro capítulo da saga de ficção científica do diretor James Cameron estreou em 1984. Tratando-se de Stranger Things, uma série conhecida pela sua abundância de referências e easter eggs, inclusive nas participações especiais – a exemplo dos personagens de Sean Astin, o Sam de O Senhor dos Anéis, e Robert Englund, o intérprete do Freddy Krueger, nas temporadas anteriores -, a escolha de Hamilton não deve ser nenhuma coincidência.

A prévia também chama a atenção pelo escopo da produção, algo que a atriz Maya Hawke já havia adiantado. Em entrevista ao podcast Podcrushed, ela afirmou que os episódios finais estão tão grandiosos que seria pertinente compará-los à produção de oito filmes.

Agora, com o vídeo, dá para entender melhor o que ela quis dizer: a série é gravada em cenários enormes e repletos de detalhes; tem à sua disposição araras e mais araras de roupas e adereços dos mais variados; e, por fim, só sai do papel graças a um verdadeiro batalhão de profissionais.

Além disso, o vídeo oferece os primeiros vislumbres do que aguarda a turminha na sua revanche contra Vecna, com direito a acrobacias de ação e pequenos trechos da luta que os protagonistas terão com o temido vilão.