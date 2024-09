Sthefany Brito anuncia nascimento do segundo filho - O Liberal

Cultura Sthefany Brito anuncia nascimento do segundo filho

Sthefany Brito, de 37 anos, acaba de dar à luz o seu segundo filho. A notícia foi anunciada pela própria atriz, que divulgou fotos do pós-parto no Instagram, ao lado de seu marido Igor Raschkovsky. O pequeno Vicenzo é irmão de Antonio Enrico, de 3 anos.

Na publicação nas redes, Sthefany se declarou a Vicenzo e deu boas vindas ao garoto: “Chegou nosso tão esperado pacotinho de amor nosso Vicenzo. Bem vindo meu filho! Você não tem noção o quanto é amado”.

Durante a gravidez, a atriz havia demonstrado a empolgação pelo nascimento, especialmente para dar um pequeno irmão a Antonio Enrico. Em março, quando anunciou o sexo do bebê no Instagram, Sthefany escreveu: “Meu filho, você não tem ideia o tanto que te desejamos e o quanto você está sendo esperado por todos nós e especialmente pelo seu irmão, que todo dia pergunta quando você vai chegar e já está cantando ‘Parabéns pra você'”.

Irmã de Kayky Brito, a atriz e apresentadora se casou com o empresário Igor Raschkovsky em agosto de 2018.