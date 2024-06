Stepan Nercessian pede novos seguidores para conseguir trabalho

O ator Stepan Nercessian pediu para que seus fãs o seguissem no Instagram para que ele conseguisse mais trabalhos. “Se eu não tiver seguidores eu não sou contratado”, explicou ele na terça-feira, 25.

“Eu podia estar matando, roubando, mas eu estou aqui só pedindo um ‘link’ para vocês. Eu preciso aumentar o número de seguidores, porque vai aparecer a oportunidade de fazer uma novela, um filme, e se eu não tiver seguidores eu não sou contratado, então me segue aí”, brincou o ator em um storie do Instagram, enquanto ria.

Em seguida, ele, que conta com atuais 108 mil seguidores na rede social, corrigiu a própria postagem: “Não é link, é like”. Nercessian atualmente faz parte da peça musical O Rei do Rock, no Teatro Claro, como empresário de Elvis Presley.

Stepan, de 70 anos, participou do folhetim da Rede Globo Quanto Mais Vida Melhor, em 2021, e, por último, da série Fim, de 2023, da Globoplay.