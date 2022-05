Stepan, gato influenciador ucraniano, recebe prêmio em Cannes

O gato ucraniano Stepan ganhou um prêmio de influenciador em Cannes, nesta quarta-feira, 18. O felino levou um troféu do World Influencers and Bloggers Awards (WIBA), que premia os principais influenciadores e blogueiros do mundo todo.

Stepan ficou famoso por ‘compartilhar’ sua rotina nas redes sociais e aparecer posando ao lado de drinks, com uma expressão de indiferença. Ele e a tutora Anna, viviam em Kharkiv, na Ucrânia, até o início da guerra com a Rússia.

Os dois conseguiram atravessar a fronteira para a Polônia e receberam ajuda para se refugiarem na França. Além disso, criaram uma campanha de arrecadação para ajudar entidades ucranianas protetoras dos animais.

Nesta edição do WIBA, a premiação arrecadou fundos para ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade durante a guerra.

Durante a cerimônia, Stepan posou com influenciadores conhecidos ao redor do mundo, como o senegalês Khaby Lame.