Stenio Garcia é internado com quadro de septicemia aguda

O ator Stenio Garcia foi internado na noite deste sábado, 1º de julho, em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com o jornal O Globo, o motivo da internação do ator é um quadro de septicemia aguda, infecção generalizada no sangue causada por bactéria.

Ainda de acordo com o jornal, apesar de sentir fortes dores nas pernas e no quadril, o ator está consciente e respira normalmente e espontaneamente. Stenio está sendo tratado com antibióticos e passará por uma bateria de exames.

Recentemente, o nome do ator e de sua mulher, Mari Saade, foram envolvidos em polêmicas em torno de uma harmonização facial realizada por Stenio. O ator mostrou o resultado no programa Fofocalizando, no SBT. O caso abriu uma discussão sobre os limites do procedimento estético.