Stella Artois mostra personagens de ‘Sex and The City’ em comercial

A marca de cerveja Stella Artois chamou a atenção no intervalo do Super Bowl, que foi ao ar no domingo, 3, com um comercial unindo dois clássicos da TV.

Na exibição, a personagem Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), de Sex and the City, e The Dude (Jeff Bridges), de The Big Lebowski, se encontram em um restaurante para trocar suas bebidas favoritas – Cosmopolitan e White Russian, respectivamente – pela cerveja Stella Artois.

No dia 19 de janeiro deste ano, Sarah já havia anunciado o retorno de Carrie, mas mantinha em segredo o projeto da cervejaria.

Essa não é a primeira vez que o Super Bowl recorda obras do cinema. Em 2012, o evento apresentou um teaser com Ferris Bueller (Matthew Broderick), de Curtindo a Vida Adoidado.