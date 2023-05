Star Wars Day: Simpsons fazem crossover e Disney+ exibe nova temporada de curtas

Episódio mostrará a caçula Maggie em uma nova aventura nas galáxias do universo Star Wars - Foto: Divulgação - Disney

O Star Wars Day (Dia do Star Wars, em português) é comemorado anualmente em 4 de maio. A escolha da data faz referência a um trocadilho com uma das frases mais conhecidas da série: May the force be with you (“Que a força esteja com você”, em português).

Mais uma vez, a franquia vai ser homenageada em um novo curta-metragem de Os Simpsons, conforme divulgou a Disney, em suas redes sociais. O novo especial é chamado Maggie Simpson em Rogue (Não Exatamente) One, referência ao filme Rogue One: Uma História Star Wars, de 2016. O episódio mostrará a caçula Maggie em uma nova aventura nas galáxias do universo Star Wars.

Os fãs da saga terão duas estreias para aproveitar nesta quinta-feira, ambas no serviço de streaming Disney+: Star Wars: Visions (nova temporada) e o infantil As Aventuras dos Jovens Jedi. Conheça mais sobre os programas abaixo.

Star Wars: Visions – Volume 2

Ao estilo de séries como Love, Death & Robots e Oats Studios, mas referentes ao universo Star Wars, a ideia é trazer histórias curtas e sem necessariamente conexão entre si, com estilos de animação, temática e até sotaques diferentes.

Enquanto a primeira temporada trouxe curtas produzidos por sete estúdios japoneses de anime, a nova leva de episódios foi feita por nove diferentes estúdios de animação espalhados pelo mundo.

As Aventuras dos Jovens Jedi

Os jovens Kai, Nash e os alienígenas Lys e Nubs são aprendizes de jedi que vão enfrentar desafios pilotando espaçonaves ou empunhando seu sabre de luz em uma animação bastante colorida que traz valores como respeito e amizade. Destaque para a participação de um mestre Yoda em formato 3D.

Por que 4 de maio é o Dia do Star Wars?

A origem do Star Wars Day remete a um trocadilho feito por fãs, que se basearam na principal frase dos primeiros filmes, “May the force be with you” (“Que a força esteja com você”) e alteraram levemente a pronúncia para “May the fourth be with you” (“Que o 4 de maio esteja com você”).

A data acabou fazendo sucesso entre os fãs e a própria produção dos filmes, séries e outros produtos relacionados ao universo de Guerra nas Estrelas acabou embarcando na comemoração, como ocorre com o lançamento destas séries.