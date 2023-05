Star Wars Day: Carrie Fisher ganha estrela na Calçada da Fama

A atriz Carrie Fisher recebe, nesta quinta-feira, 4, uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, uma homenagem de 4 de maio a uma das figuras mais queridas da franquia Star Wars. Fisher – que morreu em 2016 – se juntou a Harrison Ford e Mark Hamill, coestrelas de Guerra nas Estrelas, na atração turística de Hollywood que reconhece personalidades do cinema, televisão, música e outras indústrias de entretenimento. As estrelas do trio estão todas localizadas no quarteirão 6.800 da Hollywood Boulevard, perto de onde o filme original estreou em 1977.

Carrie Fisher interpretou Leia Organa que, ao longo de seis filmes, se transformou de princesa em general liderando as forças do bem em sua luta contra regimes opressores com o objetivo de controlar uma galáxia muito, muito distante. Billie Lourd aceitará a estrela em nome de sua mãe.

Os fãs há muito fazem campanha para que Carrie Fisherreceba uma estrela na Calçada da Fama. A homenagem vem em 4 de maio, essencialmente um feriado oficial para os fãs de Star Wars.

Devotos em todo o mundo comemoram a data com uma variedade de homenagens, enquanto os varejistas realizam vendas especiais em mercadorias de Star Wars.

A cerimônia será realizada às 15h30 no horário de Brasília e transmitida ao vivo pela Câmara de Comércio de Hollywood. Carrie Fisher receberá a 2.754ª estrela na Calçada da Fama. Ford recebeu sua estrela em 2003 e Hamill foi homenageado em 2018.