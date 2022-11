Cultura Stallone admite ‘erro trágico’ que quase acabou com seu casamento

Sylvester Stallone falou nesta segunda-feira, 7, em conversa com o The Hollywood Reporter sobre sua carreira e vida pessoal, incluindo a quase separação de Jennifer Flavin. O ator afirmou que cometeu um “erro trágico” que quase acabou com seu casamento de 25 anos.

“Às vezes eu coloco o trabalho à frente da minha família, e isso é um erro trágico que não vai acontecer novamente”, disse Stallone.

Jennifer Flavin pediu o divórcio do ator em agosto, após mais de duas décadas de casamento. No início, a separação parecia amarga, já que Sylvester, de 76 anos de idade, chegou a cobrir suas tatuagens dedicadas à ex-modelo.

Inicialmente, acreditava-se que os dois teriam brigado por conta de um cachorro, mas o astro negou e disse que um “argumento trivial” fosse a raiz da separação. Apesar do quase divórcio súbito e explosivo, os dois se reconciliaram poucas semanas depois.

“Espero que vocês estejam envolvidos com pessoas que entendem as fraquezas e fragilidades da vida, e quão raro é um relacionamento realmente bom”, disse ele em entrevista recente ao THR.

O astro descreveu a breve separação dele e de Flavin como um “tempo extremamente tumultuado” que desencadeou uma mudança em seu comportamento. “Houve um despertar do que era mais valioso do que qualquer coisa, que é o meu amor pela minha família. Isso tem precedência sobre o meu trabalho, e essa foi uma lição difícil de aprender”, concluiu.