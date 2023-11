Spotify Wrapped 2023: Ana Castela é artista mais ouvida do Brasil

Nesta quarta-feira, 29, o Spotify apresenta o Wrapped, sua tradicional retrospectiva de final de ano. Além de mostrar os artistas mais ouvidos para cada usuário, o streaming revela o que foi mais ouvido no Brasil e entre as mais de 574 milhões de pessoas no mundo.

O sertanejo dominou o ranking brasileiro em 2023. Na lista dos artistas mais ouvidos, a líder foi a cantora Ana Castela que, segundo o Spotify, também foi a 93ª artista no ranking global. Marília Mendonça, que morreu em 2021, também está entre os 5 nomes mais escutados do Brasil.

Veja o que os brasileiros escutaram no Spotify esse ano

1. Artistas mais ouvidos no Spotify Brasil em 2023

2. Ana Castela

3. Henrique & Juliano

4. MC Ryan SP

5. Marília Mendonça

6. Jorge & Mateus

Músicas mais ouvidas no Spotify Brasil em 2023

1. Nosso Quadro – Ana Castela

2. Leão – Marília Mendonça

3. Erro Gostoso – Simone Mendes

4. Bombonzinho – Israel & Rodolffo e Ana Castela

6. Seu Brilho Sumiu – Israel & Rodolffo e Mari Fernandez

Álbuns mais ouvidos no Spotify Brasil em 2023

1. Escolhas, Vol. 2 – Zé Neto & Cristiano

2. Lets Bora, Vol. 2 – Israel & Rodolffo

3. Dos Prédios Deluxe – Veigh

4. Manifesto Musical – Henrique & Juliano (álbum mais escutado na Retrospectiva Spotify 2022)

5. Dos Prédios – Veigh

Gêneros musicais mais escutados no Spotify Brasil em 2023

1. Sertanejo

2. Arrocha

3. Pop

4. Funk

5. Trap brasileiro

Já o ranking global foi dominado por Taylor Swift, que relançou dois de seus principais discos neste ano, além de conduzir uma turnê (de arrecadação bilionária) que retoma todos os seus álbuns. O porto-riquenho Bad Bunny, que liderou no último ano, ficou em segundo lugar. Seu álbum mais recente, Un Verano Sin Ti (2022), é pela segunda vez consecutiva o mais ouvido no Spotify global.

Uma novidade, que reforça o sucesso dos artistas latinos na música pop global, é a presença do mexicano Peso Pluma no top 5.

Veja o que foi mais ouvido no streaming no mundo:



Artistas mais ouvidos no Spotify global em 2023

1. Taylor Swift

2. Bad Bunny

3. The Weeknd

4. Drake

5. Peso Pluma

Músicas mais ouvidas no Spotify global em 2023

1. Flowers – Miley Cyrus

2. Kill Bill – SZA

3. As It Was – Harry Styles

4. Seven – Jung Kook (feat. Latto)

5. Ella Baila Sola – Eslabon Armado e Peso Pluma

Álbuns mais ouvidos no Spotify global em 2023

1. Un Verano Sin Ti – Bad Bunny (disco também foi o mais ouvido do ano em 2022)

2. Midnights – Taylor Swift

3, SOS – SZA

4. Starboy – The Weeknd

5. Mañana Será Bonito – Karol G