Spin-off de ‘The Boys’ terá participação de atores do elenco original

O spin-off universitário de The Boys, série de sucesso do Amazon Prime Video, terá a participação de atores do elenco original. O criador da série, Eric Kripke, confirmou a informação em entrevista recente à revista norte-americana Rolling Stone.

“Sim. Sem dar spoiler de nada, acho que haverá várias participações especiais muito, muito legais. Porque é uma faculdade administrada pela Vought empresa do universo do seriado, então o crossover com personagens da Vought é inevitável, de fato”, respondeu Kripke, quando questionado sobre a participação dos integrantes originais.

Intitulado The Boys Presents: Varsity, o spin-off do seriado já começou a ser produzido e conta com o ator brasileiro Marco Pigossi no elenco. Segundo a descrição do projeto, a produção vai acompanhar a vida de um grupo de jovens super-heróis em um cenário de colegial.

Além de Pigossi, o elenco também conta com London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway e Maddie Phillips.