Sósia de Marília Mendonça encontra filho da cantora e gera polêmica nas redes

A cantora Juliana Cavalheiro se tornou assunto nas redes sociais. A mulher, que é fisicamente parecida com Marília Mendonça, ficou conhecida como sósia da Rainha da Sofrência – mas, nos últimos dias, essa semelhança rendeu fortes críticas.

As polêmicas se devem ao fato de que Cavalheiro se encontrou com a família da saudosa artista, em vídeo veiculado no último sábado, 22. No registro, a sósia interage com Léo, filho de Marília. A criança, de 3 anos, parece confusa.

“Totalmente irresponsável”, alegaram internautas. “Isso não se faz”.

Na segunda-feira, 24, Juliana se pronunciou. Segundo a mulher, ela estava na Arena Todos os Cantos quando a mãe de Marília, dona Ruth, se aproximou. “Como ela já me conhecida pelo Instagram, ela olhou e sorriu, se aproximou e eu fui ao encontro dela”, contou Cavalheiro ao Fofocalizando, do SBT.

“Infelizmente, existem pessoas más que pegam um trechinho do vídeo em que aparece o Léo com aquela carinha. Mas gente, ele estava cansadinho. As pessoas não pegaram a parte em que ele estava sorridente, brincando”, argumentou.

Na ocasião, Juliana reforçou que não pretende ser cover de Marília Mendonça. “Eu pretendo, sim, fazer a minha carreira artística. E aproveitando, quero pedir perdão de coração pra vocês que pensaram isso sobre mim, porque essa não foi minha intenção”.