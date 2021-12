Sophie Charlotte desbrava passado em ‘Passaporte para Liberdade’

Colecionando mocinhas e vilãs em sua trajetória, Sophie Charlotte, 32 anos, tem um currículo variado diante do vídeo. Ainda assim, não conseguiu evitar o sentimento avassalador de peso que surgiu ao encarar a protagonista da minissérie “Passaporte para Liberdade”, da Globo, que estreia nesta segunda-feira, dia 20.

Na pele de Aracy de Carvalho, Sophie se viu diante de um importante capítulo da história contemporânea. “Foi algo totalmente diferente. Nunca senti tanta responsabilidade. Acho que tem a ver com os feitos da Aracy, o reencontro com o Jayme (Monjardim, diretor) e a admiração pelo trabalho do Mario (Teixeira, autor). Senti que tinha essa responsabilidade de dar voz aos feitos da Aracy. Foi muita coisa. Quis fazer jus a essa grande mulher com o meu melhor”, valoriza.

Com mais de 15 anos de carreira, Sophie Charlotte já ostenta um robusto e longo reconhecimento como veterana na televisão – Foto: Divulgação

A minissérie, em oito capítulos, mergulha na história de Aracy de Carvalho. Em 1935, a brasileira vai para a Alemanha em busca de trabalho e não tarda em conseguir um cargo no consulado brasileiro em Hamburgo, no setor de passaportes. Foi ali que ela conseguiu salvar muitos judeus da prisão e dos campos de concentração ao facilitar a emissão de vistos para o Brasil – ignorando restrições e driblando empecilhos.

Ainda no País, ela também conhece e se envolve com o escrito João Guimarães Rosa, à época cônsul-adjunto do Brasil em Hamburgo, interpretado por Rodrigo Lombardi.

“Escutei sobre a produção do projeto em um almoço nos Estúdios Globo. Não perdi tempo e fui correndo bater na porta da sala do Jayme. Queria muito participar. Muitos acasos me encaminharam para essa história. Meu coração acelera só de ver as chamadas. Foram três anos intensamente envolvida com a história da Aracy”, ressalta.

Além de apresentar uma história pouco conhecida para Sophie, a produção também impôs novas experiências para a atriz. Primeira produção da Globo em parceria com a Sony Pictures Television, a minissérie foi inteiramente gravada em língua inglesa. Sophie foi surpreendida por esse detalhe um tempo depois do início do processo de pré-produção.

“Quando bati na porta do Jayme, a série seria em português. Mas, no meio do processo, se transformou em língua inglesa para possibilitar a primeira coprodução da Globo com a Sony. Eu ainda tive a cara-de-pau de falar que dava conta de fazer em inglês (risos)”, lembra Sophie, que viu a dificuldade do idioma se apresentar no “set”. “Falar inglês é uma coisa, mas atuar em outra língua é completamente diferente. Memorizar as falas era quase como colorir, sabe? Tive de reinventar e criar novas pontes e significados de memória”, completa.

Ainda antes da pandemia e de todo o início do processo de preparação, Sophie, que é natural de Hamburgo, voltou à cidade para uma viagem de 10 dias. Por lá, ela visitou museus e refez os caminhos de Aracy de casa até o trabalho no antigo consulado. Tudo isso com músicas da época como trilha de fundo.

“Foi a primeira vez que voltei sozinha a Hamburgo. Eu já tinha uma certa relação com a paisagem, a comida e o clima da cidade. Assim como a minha mãe, a mãe da Aracy também era alemã. Esse projeto provocou minha memória, cheiros e emoções. Acho que nada é por acaso. Esse projeto poderia ter acontecido quando eu era criança ou daqui a 25 anos. O destino foi muito generoso comigo. O Jayme costuma falar sobre o dom da sorte. Acho essa frase maravilhosa. Então, que sorte a minha”, vibra.

Parceiros de cena

A trama de “Passaporte para Liberdade” marcou o primeiro encontro de Sophie Charlotte com Rodrigo Lombardi diante das câmeras. A atriz ressalta o bom-humor do ator no “set” durante todo o período de gravações. “Ele é um gaiato. O tempo todo é risada. Não estava esperando por isso até conhecê-lo. Foi um encontro muito prazeroso e um grande parceiro de cena. Depois de tanto tempo convivendo juntos, estou morrendo de saudades dele”, elogia.

Na história, João Guimarães Rosa percebe que a funcionária do consulado escondia algo. Se encontrando com judeus às escondidas, Aracy é questionada e acaba explicando todo o seu esquema para João. Ele chega a hesitar, mas logo se convence de que era o justo a ser feito.

“É uma história de amor que nasce no meio da Segunda Guerra. Acho que a última coisa que ela estava buscando era um amor, mas o amor quando acontece é inevitável. Esse romance é o contrapeso desse terror da Segunda Guerra. As pessoas precisam viver mesmo em tempo tenebrosos”, afirma.