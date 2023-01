Sophia Loren lamenta morte de Gina: ‘Sua luz brilhará para sempre’

A atriz Sophia Loren, de 88 anos, se manifestou sobre a morte da colega e “rival” de profissão Gina Lollobrigida, que morreu aos 95 anos na segunda, 16. “Ontem (segunda, 16), não me vinham palavras, estava muito triste”, disse a artista que, ao ser questionada pela Ansa logo após a morte, afirmou que estava “incrédula” com o falecimento. “Cara Gina, o teu corpo faleceu, mas a luz do sua estrela brilhará para nós e nos nossos corpos para sempre. Eu te amo, Gina”, declarou Loren.

As duas atrizes italianas brilharam no cinema italiano e internacional na mesma época, tornando-se sex symbols mundiais nas décadas de 1950 e 1960 – o que alimentou também uma certa história de rivalidade entre ambas.

Lollobrigida chegou até a dizer que essa “disputa” havia sido criada por assessores de Loren para impulsionar a carreira dela. Mais recentemente, porém, a artista afirmou que não buscava “rivalidade” com ninguém.

Intérprete de Pão, Amor e Fantasia (1952), Gina ficou famosa por sua beleza e participou de mais de 60 filmes, passou por uma cirurgia em setembro, após fraturar o fêmur em uma queda em casa.

Mesmo com seus últimos anos marcados por problemas judiciais, ela se apresentou como candidata ao Senado junto a pequenos partidos de esquerda nas eleições gerais do ano passado, mas não foi eleita.

Saddam e Fidel

“Lollo”, como era chamada, foi cortejada pelo ex-presidente iraquiano Saddam Hussein e pelo ex-líder cubano Fidel Castro, entre seus vários fãs. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

