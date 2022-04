‘Sonic 2’ lidera bilheteria dos EUA em fim de semana de estreia

Sonic 2 – O Filme liderou as bilheterias norte-americanas em seu fim de semana de estreia. Segundo estimativa de arrecadação divulgada empresa especializada Exhibition Relations, o longa teria arrecadado US$ 71 milhões, o equivalente a R$ 333 milhões, na cotação atual.

Trata-se de uma quantia 22% maior do que o primeiro filme do ouriço vindo do mundo dos games, que arrecadou US$ 58 milhões em seu fim de semana de estreia, em 2020.

O longa traz nomes conhecidos dublando os principais personagens, como Ben Schwartz (Sonic), Idris Elba (Knuckles) e Colleen O’Shaughnessey (Tails), além de Jim Carrey como o vilão Robotnik.

Outro destaque foi a queda de 74% da bilheteria de Morbius, líder da semana anterior, de US$ 39 milhões para cerca de US$ 10 milhões.

Confira abaixo a lista com as 10 maiores bilheterias do cinema dos Estados Unidos neste fim de semana:

1º – US$ 71 milhões – Sonic 2 – O Filme

2º – US$ 10,2 milhões – Morbius

3º – US$ 9,2 milhões – Cidade Perdida

4º – US$ 8,7 milhões – Ambulância – Um Dia de Crime

5º – US$ 6,5 milhões – The Batman

6º – US$ 6,1 milhões – Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

7º – US$ 2,7 milhões – Uncharted

8º – US$ 825 mil – Jujutsu Kaisen 0

9º – US$ 625 mil – Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

10º – US$ 570 mil – RRR