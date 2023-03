Sonia Guajajara recebe prêmio de Leonardo DiCaprio em Hollywood

Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas do Brasil e líder indígena do povo Guajajara/Tentehar, no Maranhão, recebeu um prêmio das mãos do ator Leonardo DiCaprio no último dia 9, durante o Green Carpet Fashion Awards, cerimônia que premia iniciativas de moda sustentável e ocorre dias antes do Oscar em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ela foi premiada na categoria The Healer, traduzida por Sonia como “curadora da terra”, por “conquistas na defesa das florestas” e por “reposicionar os povos indígenas no centro da agenda climática global”. Ao receber a honraria, brincou com DiCaprio ao chamá-lo de “meu amigo Leo”. “Foi uma grande honra e alegria este reconhecimento tão importante, ter representado o Brasil nesta premiação, passar uma mensagem de proteção dos territórios indígenas para o público internacional”, disse.