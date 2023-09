Filho de Sthefany Brito é internado e irmã de Kayky Brito diz: ‘Mais uma provação’

Notícia foi divulgada pela atriz em imagem publicada no stories do Instagram

Atriz publicou uma imagem segurando a mão do filho - Foto: Reprodução

O sobrinho do ator Kayky Brito, Enrico, está internado desde domingo, 24. A notícia foi compartilhada pela também atriz Sthefany Brito, irmã do artista, nos stories do Instagram nesta segunda-feira, 25. Ela não disse o motivo da hospitalização.

“Quando você acha que já foi forte o bastante, que nada mais pode acontecer, vem Deus e nos coloca mais uma provação para reforçar nossa fé e o amor Dele por nós”, escreveu Sthefany. “Seguimos aqui cercados de muito amor, paciência, carinho, cuidado e super-heróis.”

A atriz lamentou não poder acompanhar Kayky no hospital nesse momento. “Estou com o coração partido por não poder estar com o meu irmão, mas cuidando com todo o amor do mundo do ‘menininho’ mais corajoso e amado da mamãe”, disse.

O ator recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última sexta-feira, 22. Ele está internado desde que sofreu um atropelamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele foi retirado da sedação no último mês.

Stefany comemorou a notícia da alta do irmão nas redes sociais. “Deus cuidou de você e devolveu para nós, sua família”, escreveu.

No final de julho, a atriz ainda compartilhou que os pais haviam sofrido um grave acidente de carro. “Pela primeira vez na vida me vi diante de uma situação onde poderia ter perdido meus pais”, afirmou ela.