Cultura Snoop Dogg ganhará cinebiografia com roteirista de ‘Pantera Negra 2’

O rapper Snoop Dogg ganhará uma cinebiografia pela Universal Pictures. De acordo com o Hollywood Reporter, a direção ficará a cargo de Allen Hughes, diretor do filme O Livro de Eli, enquanto o roteiro será de Joe Robert Cole, um dos responsáveis pelo script de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

“Esperei por muito tempo para montar esse projeto. Queria escolher o diretor certo, o roteirista perfeito e o melhor estúdio para trabalhar junto, que entendesse o legado que estou tentando retratar em tela e a memória que quero deixar para trás”, declarou o rapper, em nota oficial.

O longa marca, ainda, o primeiro projeto da produtora de Snoop, Death Row Pictures, que comanda ao lado de Sara Ramaker. Ambos servirão como produtores junto com Allen.

Nas redes, Snopp postou print de uma matéria que anuncia seu filme e escreve: “Finalmente. Isso vai ser divertido. Biografia de Snoop Dogg.”

Um pouco sobre a história de Snopp Dogg

Snoop Dogg é o nome artístico de Calvin Cordozar Broadus Jr., que alçou à fama nos anos 1990 com seus dois primeiros álbuns, Doggystyle e The Doggfather, e suas colaborações com Dr. Dre.

Ao longo dos anos, ele construiu um império diversificado, atuando como empreendedor, ator, DJ e personalidade midiática.

Sua carreira musical, porém, nunca parou, e ele soma atualmente 17 indicações ao Grammy.