Slipknot é uma das atrações do Knotfest

Dedicado ao rock e ao metal, o festival Knotfest, lançado há uma década nos Estados Unidos, realiza sua primeira edição em solo brasileiro neste fim de semana. O line-up conta com 12 bandas que se revezam em dois palcos montados no Sambódromo do Anhembi.

Headliner do festival, a banda americana de metal Slipknot traz na bagagem álbuns como All Hope Is Gone, de 2008, e We Are Not Your Kind, de 2019, e novo trabalho já anunciado.

“O Knotfest é um dia especial. Rola uma energia única, e o público sente isso. Por tudo que estamos ouvindo tenho certeza de que as performances serão incríveis”, diz VMan, baixista do Slipknot. O músico vai além. “Posso dizer que esta será a melhor passagem da banda pelo País”, afirma.

Judas Priest, outra atração, soma cinco décadas de história e figura como a banda pioneira do heavy metal moderno. O show marca a volta do grupo aos palcos depois da pandemia.

A banda brasileira Sepultura, recém-chegada de uma turnê pela Europa, mostra mais uma vez por aqui o show baseado no álbum Quadra.

Não menos importantes, as bandas Pantera, Bring Me The Horizon, Trivium, Mr Bungle, Vended, Project46, Oitão (do chef Henrique Fogaça) e Jimmy & Rats completam o elenco. l

Dom. (18), 11h30. Sambódromo do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. R$ 510/R$ 850. bit.ly/Slipknotshow

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.