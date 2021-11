Cultura Site de Luísa Sonza é hackeado com vídeos e fotos de personalidades mortas

O site da cantora Luísa Sonza foi hackeado nesta segunda-feira, 8. Ao invés de informações sobre ela, o link possui diversos vídeos de artistas que já morreram.

O site mostra clipes de cantores brasileiros,como MC Kevin, Marília Mendonça, Mr Catra, e imagens referentes a artistas e personalidades nacionais e internacionais. Além de ilustrações em memória dos rappers norte-americanos Lil Peep, XXXTentacion, do músico Kurt Cobain e da banda Mamonas Assassinas, no link também aparecem imagens referentes ao time de futebol Chapecoense.

O ator Chadwick Aaron Boseman, o atleta Kobe Bryant e o intérprete do Louro José, Tom Veiga, também aparecem no link, além de uma mensagem de luto pelas vítimas da covid-19 e o seguinte texto: “Nisto erramos: em ver a morte à nossa frente, como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás. Cada hora do nosso passado pertence à morte”.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa de Luísa Sonza que informou que “a equipe já está ciente, e tentando resolver o ocorrido o mais breve possível. Pedimos a compreensão de todos”. A cantora não se pronunciou sobre o ocorrido.