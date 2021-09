‘Sintonia’: 2ª temporada da série tem participação de MC Kevinho e DJ Alok

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 28, o trailer da segunda temporada de Sintonia. Na prévia, o sucesso do personagem Donni, interpretado por Jottapê, chama a atenção de músicos brasileiros, como DJ Alok e MC Kevinho.

Nando, interpretado por Cristian Malheiros, continua com a missão de ser “patrão” e chefe de família. Já Rita, interpretada por Bruna Mascarenhas, tenta encontrar um bom caminho e proteger os amigos.

Além da participação no seriado, DJ Alok também assina a produção de uma música inédita para a temporada e comenta: “Eu já acompanhava a série, então fiquei animado com o convite. É muito gratificante ver o funk conquistar mais espaço a cada dia, fazendo dos sonhos de muita gente uma realidade e inspirando novos talentos”.

A segunda temporada ainda conta com com Fanieh, Gabriela Mag, Bruno Gadiol e Marat Descartes no elenco. Idealizada pelo produtor musical KondZilla ao lado de Guilherme Quintella e Felipe Braga, Sintonia conta a história de três amigos que cresceram juntos em uma comunidade em São Paulo.

Os novos episódios vão ao ar no dia 27 de outubro no streaming.

Confira o trailer

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais