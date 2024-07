Sinéad O’Connor: causa da morte da cantora é divulgada em detalhes

Detalhes da causa da morte de Sinéad OConnor, cantora que foi encontrada sem vida em sua casa há cerca de um ano, foram divulgados. Segundo informações do The Irish Independent, ela morreu em decorrência de asma e de uma doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Ela também vinha sofrendo com uma infecção do sistema respiratório.

Inicialmente, a causa da morte não havia sido tornada pública, mas a polícia já tinha confirmado que não se tratava de um caso suspeito. Em janeiro deste ano surgiu a informação de que o óbito foi registrado por “causas naturais”, mas ainda sem maiores detalhes.

Sinéad OConnor morreu em 26 de julho de 2023, cerca de um ano depois de seu filho, Shane, de 17 anos, ter cometido suicídio após fugir do hospital em que estava sob observação justamente para evitar que atentasse contra a própria vida.