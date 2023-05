Cultura Simony tem alta hospitalar em meio a retomada de tratamento do câncer

Simony recebeu alta do hospital nesta quinta-feira, 18. A cantora estava internada há dois dias para realizar o tratamento de um câncer no intestino. Desde que anunciou a retomada de quimioterapia e imunoterapia, a artista costumava ir e voltar ao hospital com frequência para realizar os procedimentos. O anúncio da alta foi feito nas redes sociais de Simony.

Em uma publicação, ela apenas escreveu: “Gratidão a Deus por estar voltando pra casa. Um dia de cada vez”. Foi or meio de uma série de stories que a cantora deu mais detalhes. “Hoje, dia 18, estou indo para casa, graças a Deus. Está tudo ótimo. Estou com um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de tontura, mas é normal”, celebrou.

A artista descobriu o câncer em 2022 e, no mês passado, comunicou que precisaria retomar o tratamento. “Eu sempre fui muito sincera e muito agradecida por tanto amor e carinho que sempre recebo de vocês. Nessa nova etapa é isso que eu espero, as orações”, disse ela na época.