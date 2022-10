Simony relata etapa final de tratamento contra o câncer

Desde que foi diagnosticada com um câncer no intestino (epidermoide), no início de agosto, Simony compartilha sua rotina com a doença nas redes sociais, demonstrando enfrentar a situação com positividade. Agora, ela encara a etapa final do tratamento e foi internada na quarta-feira, 5, para realiza as últimas sessões de quimioterapia.

No Instagram, a artista registrou o momento, destacando que as sessões finais serão ainda mais intensas. “Essa leva quatro horas. Hoje é bem hard, é hard mesmo. Hoje são seis horas. Graças a Deus estamos terminando essa etapa. Amanhã (hoje, quinta-feira) mais uma, sexta mais uma, e aí a gente vai refazer os exames”, relatou.

Simony está tentando manter leveza durante todo o tratamento. Recentemente, ela refletiu sobre o assunto: “nem sempre a doença é para o fim, lá na frente ela traz um recomeço tão inacreditável que você nem imagina”, narrou em um vídeo com algumas imagens dela no hospital.

Para quem está enfrentando adversidades semelhantes, a cantora aconselhou: “enquanto estiver passando, sorria, pense direitinho em tudo o que você já viveu, porque o recomeço vai ser lindo.”