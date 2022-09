Simony reflete sobre o câncer: ‘Nem sempre a doença é para o fim’

Desde que foi diagnosticada com um câncer no intestino (epidermoide), no início de agosto, Simony compartilha nas redes sociais seu tratamento, demonstrando levar a fase com positividade. Na última segunda-feira, 12, por exemplo, ela refletiu sobre o assunto. “Nem sempre a doença é para o fim, lá na frente ela traz um recomeço tão inacreditável que você nem imagina”, narrou em um vídeo com algumas imagens suas no hospital.

Para quem está enfrentando adversidades semelhantes, a cantora aconselhou: “Enquanto estiver passando, sorria, pense direitinho em tudo o que você já viveu, porque o recomeço vai ser lindo.”

Segundo ela, a gratidão deve prevalecer independentemente da dificuldade. “Agradeça, sempre agradeça, porque a gratidão só traz coisas boas para a gente, não é fácil, não é. Mas você pode passar por isso sorrindo, brincando, se divertindo, pensando em coisas boas, porque logo, logo tudo isso vai acabar”, disse.

Por fim, Simony declarou: “Boa sorte para gente, um dia de cada vez e como eu sempre digo: tudo está nas mãos de Deus.”