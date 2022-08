Simony mostra primeira sessão de quimioterapia após revelar câncer

Simony usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para revelar aos fãs que descobriu um câncer de intestino, depois de fazer um exame de colonoscopia. No hospital, ao lado do médico Fernando Maluf, a cantora contou que já está se cuidando. Mais tarde, a artista de 46 anos apareceu nos stories do Instagram se preparando para a primeira sessão de quimioterapia. Ela explicou que estava usando uma touca que ajudaria a preservar os cabelos.

“Essa aqui é a touca, a touca Capelli. Ela ajuda 50% de não cair o cabelo, sabe? Ela vai ajudar muito, é congelado, gente. Depois eu explico melhor para vocês por que põe a touca. Já vou começar, estou super ansiosa”, disse.

Simony, que também passará por sessões de radioterapia, sentiu um gânglio na virilha e se submeteu a exames. Foi então detectado um tumor na região do epidermoide, parte final do intestino, próximo ao ânus, como explicou o médico.

“Fui fazer os exames, importantíssimos, a colonoscopia, que nem sabia que a gente precisava fazer após os 45 anos. É muito importante esse exame, precisa fazer todo ano. Guardem esse exame: colonoscopia. Tem que estar na sua lista de check up. Por esse exame descobri um câncer”, destacou a artista.

A cantora, que confessou estar bastante confiante, falou que os filhos já estão cientes sobre o seu estado de saúde. “Já conversei com meus filhos, eles já sabem. Só o Anthony (mais novo, de 8 anos) que não entendeu. A gente tem que ter isso como forma de ajudar outras pessoas a se curar, a ter perspectiva. Estou muito forte, muito confiante, nunca entrei numa briga para não sair ganhando”, comentou.

Simony vai realizar o tratamento no HCor, em São Paulo, pelos próximos seis meses.