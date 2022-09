Simone Mendes chora em 1º show sem Simaria após rompimento oficial

Após subir ao palco para fazer uma participação especial no show de Gusttavo Lima, na noite do último sábado, 17, no evento Avião Fantasy, realizado no Castelão, em Fortaleza, Simone Mendes se emocionou bastante. A cantora não conseguiu segurar as lágrimas ao ouvir o amigo dizer que o “Brasil a ama” e que ela “vai começar a melhor fase da vida” agora em carreira solo. Em agosto, ela e a irmã deram um ponto final no trabalho da dupla sertaneja Simone & Simaria após dez anos no mercado.

“Estamos eu e essa galera maravilhosa de Fortaleza para te desejar tudo que há de melhor nessa vida. Tenho certeza que Deus vai colocar em prática na sua vida, a carreira solo, de agora para frente… Esse povo te ama, o Brasil te ama, todo mundo que é fã de você … Que você tenha a melhor fase da sua vida. Vai começar agora”, falou Gusttavo, enquanto Simone chorava com a cabeça baixa.

O público presente ovacionou a cantora, que agradeceu. “Obrigada, Fortaleza. Estamos juntos. Eu só preciso de duas coisas e tenho certeza que tenho: Deus e vocês. Obrigada pelo carinho”, disse.

Este foi o primeiro show da artista após o rompimento oficial da dupla Simone & Simaria.

Carreira solo

Nas redes sociais, Simone Mendes confirmou que manterá a mesma equipe da dupla com a irmã em sua carreira solo: do empresário à assessoria de imprensa. “É o mesmo empresário (Robertão do Montese) que está comigo e com a Simaria há 18 anos. Então, ele continua, dá segmento a esse projeto comigo. A banda é a mesma, os músicos são os mesmos. A gente vai só dar uma roupagem nova bacana. Vamos ensaiar valendo e preparar um show muito fera pra vocês. Estou com uma vontade do tamanho do mundo de jogar duro para vocês””, revelou a cantora, que pretende retomar as apresentações em outubro.