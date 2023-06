Simone Mendes chora ao receber ‘disco de diamante’ de Luciano Huck

Simone Mendes, cantora e ex-dupla de Simaria, se emocionou ao ser homenageada no programa Domingão com Huck na noite deste domingo, 18. Em determinado momento do programa, Luciano Huck relembrou seu início como apresentador de TV, ainda nos anos 1990, e em seguida entregou um quadro simbólico com a inscrição: “Homenagem da Universal Music Brasil a Simone Mendes pela certificação do single Erro Gostoso, + de 200 milhões de streams – diamante duplo”.

“Pra você que teve a coragem de lançar sua carreira solo, de começar de novo, isso aqui eu acho que significa muita coisa, minha amiga. Isso é fruto de muito trabalho. Receba com carinho porque representa muita coisa importante. Parabéns. Merecidíssimo”, disse o apresentador.

Enquanto a plateia gritava “Simone! Simone!” a cantora chorou.

Após se recompor, Simone Mendes falou sobre a conquista: “Eu não seria nada se não fosse Deus e os meus fãs no País inteiro. Minha equipe toda, que com muito amor e caminho, está comigo nessa caminhada.”

“Para mim, ver isso hoje é saber que a graça de Deus está sobre mim. A gratidão eterna a cada um que me ajudou a escrever essa linda história sozinha em carreira solo”, concluiu a cantora.