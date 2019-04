Simone e Simaria relembram início com Frank Aguiar: ‘Não ganhávamos muito bem’

Simone e Simaria participaram do quadro Arquivo Confidencial, do Domingão do Faustão, no domingo, 31, e relembraram a primeira vez em que foram ao programa, há 20 anos, com Frank Aguiar.

As duas faziam o backing vocal do cantor e falaram sobre como era o início da carreira. “Não ganhávamos muito bem, mas foi uma época muito importante pelo aprendizado”, disse Simone.

As irmãs ficaram ao lado de Frank Aguiar por cerca de cinco anos e saíram para tentar a carreira solo na década de 2000.

Durante o programa, a dupla sertaneja foi questionada sobre os rumores de separação, mas garantiram que se manterão juntas. “Somos muito diferentes uma da outra, mas a gente se completa”, afirmou Simone.

“Tem gente que tenta jogar uma contra a outra, mas aqui é amor de irmã para toda a vida. A gente briga, discute, só não brigamos na porrada”, brincou Simaria.