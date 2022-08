Simone e Simaria anunciam fim da dupla

Após dez anos juntas, chegou ao fim a parceria das irmãs Simone e Simaria. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 18, pelas redes sociais da dupla sertaneja, que nos últimos meses deu sinais públicos de desgaste.

“Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone”, informaram as irmãs no comunicado publicado nas redes sociais.

Simaria detalhou, ainda por meio da nota, que irá se afastar temporariamente dos palcos para cuidar dos filhos e da condição vocal: “Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante”.

A artista se afastou dos palcos em junho e não deixou claro quanto tempo ficaria sem fazer shows com Simone, que se apresentou sozinha em várias ocasiões. No mês seguinte, Simaria até mudou o nome nas redes sociais. Ela começou a usar Simone Mendes, o de batismo, deixando @simoneses.

Desentendimentos

Especulações sobre uma possível separação da dupla Simone e Simaria começaram após um áudio vazar com uma discussão durante a gravação do Programa do Ratinho, em maio. Mas, logo depois, Simaria informou aos seguidores do Instagram que as irmãs fizeram as pazes e que tudo não tinha passado de um desentendimento corriqueiro.

Já em 10 de junho, a cantora se atrasou mais de uma hora para o show da dupla no São João de Caruaru, em Pernambuco, e a apresentação foi iniciada apenas por Simone. Simaria chegou depois de 1h20.

Em julho, Simone lamentou ter que se apresentar sozinha e afirmou que estava sentindo falta da irmã. Ela destacou que estava apenas cumprindo os shows marcados antes de Simaria anunciar o seu afastamento. “Sou extremamente abençoada por receber tanto amor”, comentou, respondendo que “no início é muito ruim, depois acostuma”, sobre o fato de cantar sozinha. Dias depois, Simaria parou de seguir a irmã e a conta oficial da dupla no Instagram.

Paixão pelo cunhado

Recentemente, sem a divulgação real da origem do problema entre as baianas, foi a vez de Kaka Diniz, marido de Simone, entrar no meio da briga após um boato de que a Simaria teria se apaixonado por ele. “A verdade pode ser provada, mas a mentira, jamais. As pessoas estão em busca de reconhecimento a todo custo, mesmo que seja tentando destruir a imagem de alguém pra isso, mas tudo não passa de uma tentativa frustrada. Sabe o que é pior? As consequências disso são incalculáveis e não têm volta. Por isso, aqueles que criam mentiras pagarão por cada uma delas”, escreveu Diniz no Instagram.