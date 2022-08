Simone anuncia data de retorno aos palcos: ‘Em paz e sem medo’

Simone Mendes abriu a caixinha de perguntas nos stories do Instagram, na última segunda-feira, 22, e deixou seus seguidores à vontade para questioná-la sobre o futuro, já que desde quinta-feira, 18, ela não segue mais carreira como dupla sertaneja da irmã Simaria, como foi divulgado por elas oficialmente nas redes sociais.

Um fã quis saber da artista quando ela pretende voltar aos palcos. Desde o anúncio do rompimento com Simaria, ela também deu uma pausa na agenda de shows. Simone, então, informou que pretende retomar as apresentações em outubro. Vale lembrar que a cantora já descartou que seguirá carreira gospel.

Ainda respondendo perguntas de fãs e seguidores, a artista contou que voltará aos trabalhos assinando como Simone Mendes, que manterá o mesmo empresário da, agora, ex-dupla e que estava pensando em mudar o visual. Este último item, foi resolvido logo depois.

Simone compartilhou na rede social um vídeo do antes e do depois de suas madeixas, que ganharam tons mais claros. Ela recebeu elogios de amigos famosos. “Linda!”, escreveu Giovanna Ewbank. “Gata”, emendou Dani Calabresa e Gracyanne Barbosa. “Maravilhosa!”, disse Fabiola Gadelha. “Nossa, conseguiu ficar ainda mais linda”, falou Lucas Guimarães. O marido de Simone, o empresário Kaká Diniz, também não deixou de elogiar a amada: “Meu Deus… casa comigo pela quinta vez?

Por fim, Simone seguiu respondendo outras perguntas dos fãs e fez questão de conversar com seus seguidores para destacar o seu amor pela música. “(Meu coração) Está em paz e sem medo. Apenas amo cantar e vou continuar fazendo o que amo”, finalizou.

Por sua vez, Simaria ainda seguirá longe dos palcos para passar mais tempo com os filhos. Ela não tem previsão para voltar a se apresentar desde que anunciou uma pausa na carreira, antes mesmo de acabar oficialmente com a dupla.